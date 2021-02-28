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Аналитики назвали самые бюджетные билеты для авиаперелетов на 8 марта

Перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым бюджетным направлением для путешествия на мартовские праздники. Об этом со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщило агентство РИА Новости.

По данным сервиса, перелет в северную столицу и обратно обойдется примерно в 3,9 тыс. руб. При этом на втором месте оказался Воронеж. Туда можно приобрести билета за 4 тыс. руб. На третьем — Екатеринбург. Туда можно слетать за 4,9 тыс. руб.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Более дорогими направлениями оказались Уфа, Казань, Минеральные Воды и Махачкала. Билеты туда-обратно по этим направлениям стоят от пяти до 10 тыс. руб. Однако поездка в Калининград обойдется минимум в 10,3 тыс. руб, а в Симферополь и Сочи порядка 12 и 14 тыс. руб. соответственно.

Ранее эксперты Сбербанка рассказали, что самыми популярными регионами для путешествий по России в условиях пандемии коронавирусной инфекции стали Владимирская и Калининградская области. Также, по данным аналитиков, россияне активно путешествуют в Карелию, в Тверскую и Архангельскую области.

туризм авиапервозки 8 марта
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