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Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море из-за COVID

Болгария не будет участвовать в учениях НАТО в Черном море, об этом страна уведомила альянс и Генштаб Румынии, сообщает bTV Новините.

Причиной отказа стало обнаружение на двух кораблях ВМС республики случаев заражения коронавирусом.

27 февраля в Черном море начались учения НАТО «Посейдон 21» под командованием Румынии. Всего в маневрах на море, суше и в воздухе должны были задействовать семь стран: кроме Румынии и Болгарии это Франция, Греция, Испания, США и Турция. Они продлятся по 6 марта.

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Фото:Алексей Дружинин / РИА Новости

В ходе учений военные, в частности должны отработать борьбу с подводными угрозами, в частности выявление и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств, с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника.

Болгария учения НАТО Черное море коронавирус
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