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Президент Доминиканы заявил о планах построить стену на границе с Гаити

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер собирается построить стену на границе с Гаити. О своих планах он объявил в послании к конгрессу, сообщает газета Diario Libre.

По его словам, во второй половине 2021 года страна усилит меры безопасности на границе с соседним государством. Они будут включать «физические и технологические средства», в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, датчики движения, системы распознавания лиц, радары и системы инфракрасного излучения.

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Фото:AP / Dieu Nalio Chery

С помощью стены глава государства надеется справиться с проблемой нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и торговли угнанными автомобилями.

Одним из предвыборных обещаний экс-президента США Дональда Трампа было строительство стены на границе с Мексикой протяженностью около 1,6 тыс. км. Однако он не смог довести дело до конца.

Трамп обещал заставить Мексику заплатить за строительство стены. Отказ Мехико платить в конечном итоге привел к спору между главой государства и демократами в конгрессе, не желавшими выделять деньги на эти цели. Президент получил лишь около 20% от запланированных средств. Нынешний американский лидер Джо Байден после своей инаугурации остановил сооружение заграждения на границе с Мексикой.

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