Четыре человека погибли при пожаре в лагере беженцев в Сирии

В результате сильного пожара в лагере беженцев в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии погибли четыре человека, в том числе ребенок, около 20 пострадали, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в лагере.

Пожар возник в лагере Эль-Холь. По данным агентства, ему предшествовал взрыв газовой плиты. Огнем было охвачено несколько палаток. Пострадавшие — 18 человек — получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу Хасеке.

В декабре прошлого года жители Ливана подожгли лагерь сирийских беженцев в ходе конфликта. В результате несколько человек пострадали. Местные жители поссорились с обитателями лагеря, ссора переросла в драку со стрельбой. После этого ливанцы подожгли палатки.