При пожаре в лагере беженцев в Греции погибли не менее двух человек

При пожаре в лагере беженцев в Греции погибли не менее двух человек

В центре приема и идентификации мигрантов и беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос начался пожар, в результате которого погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает местное издание Protagon со ссылкой на мэра города Митилини Стратиса Кителиса.

По данным Capital, пять человек пострадали, их госпитализировали. Proto Thema сообщает, что женщину также увезли медики, а к телу ребенка сотрудники экстренных служб не могут получить доступ из-за вспыхнувших в лагере беспорядков.

Пожар, по данным полиции, начался около 16:45 (совпадает с мск). Несколько мигрантов подожгли контейнеры на территории центра, где жили беженцы, потом напали на пожарных и не позволяли тушить огонь. Кроме того, начались столкновения с полицией.

Правоохранительные органы применили для разгона воду. В центр также направили два отряда спецназа полиции. Кителис рассказал местному телеканалу Alpha, что беженцы сожгли семь контейнеров.

В настоящее время в «Мориа» проживают более 12 тыс. человек. При этом лагерь рассчитан максимум на 3 тыс. мигрантов.