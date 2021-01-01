Местные жители подожгли лагерь сирийских беженцев в Ливане

В Ливане в районе Минья местные жители подожгли лагерь сирийских беженцев. В результате несколько человек пострадали. Об этом сообщило издание Al Modon.

Сообщается, что причиной поджога стала ссора между местными жителями и проживающим в лагере беженцем. Начался спор, который перерос в драку со стрельбой. В результате, три человека получили ранения.

После этого местные жители подожгли несколько палаток. Огонь распространился по всей территории лагеря, в котором проживали 75 семей. Сейчас некоторые из них находятся в Триполи.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ провели совместное исследование о том, как живут беженцы в Ливане. Эксперты выяснили, что в 2020 году за чертой бедности живут 89% сирийских семей. При этом в 2019 году этот показатель составлял 55%. Всего в стране проживают около 1,5 млн беженцев из Сирии.