В Забайкалье восстановили движение поездов на месте схода 29 вагонов

В Забайкальском крае сошедшие с рельсов 29 вагонов грузового поезда повредили 950 метров железнодорожного пути, движение по одному из путей восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, вагоны грузового поезда сошли в рельсов около 23:05 по местному времени (17:05 мск) на железнодорожном перегоне Кислый Ключ — Артеуша в Могочинском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

«Нарушен габарит четного и нечетного пути, повреждено 150 метров нечетного пути и 800 метров четного пути», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отметили, что из-за этого были задержаны поезда дальнего следования № 2 сообщением Москва-Владивосток и № 392 сообщением Чита-Благовещенск.

В 03.45 мск удалось восстановить движение по нечетному пути. Поезда из Москва во Владивосток и из Читы в Благовещенск смогли продолжить путь.