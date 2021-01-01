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В Забайкалье восстановили движение поездов на месте схода 29 вагонов

В Забайкальском крае сошедшие с рельсов 29 вагонов грузового поезда повредили 950 метров железнодорожного пути, движение по одному из путей восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, вагоны грузового поезда сошли в рельсов около 23:05 по местному времени (17:05 мск) на железнодорожном перегоне Кислый Ключ — Артеуша в Могочинском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

«Нарушен габарит четного и нечетного пути, повреждено 150 метров нечетного пути и 800 метров четного пути», — говорится в сообщении МЧС. В ведомстве отметили, что из-за этого были задержаны поезда дальнего следования № 2 сообщением Москва-Владивосток и № 392 сообщением Чита-Благовещенск.

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Фото:ГУ МЧС по Новосибирской области

В 03.45 мск удалось восстановить движение по нечетному пути. Поезда из Москва во Владивосток и из Читы в Благовещенск смогли продолжить путь.

Как сообщали в пресс-службе Забайкальской железной дороги, в работах по ликвидации последствий схода вагонов принимали участие более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории. Также к месту происшествия шел третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов.

«Работы проводятся в темное время суток и осложняются тяжелыми метеоусловиями, сильным ветром и температурой воздуха –39 градусов С», — говорилось в сообщении.

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В ноябре около города Коврова Владимирской области сошли с рельсов 30 грузовых вагонов с мазутом. На месте прошествия разлился мазут из шести цистерн, также были нарушены габариты двух путей. По данным спасателей, в результате ЧП пострадал один человек.

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