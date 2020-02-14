В Хабаровском крае два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Двое мужчин не успели выбраться из машины, которая провалилась под лед на реке Амур в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В сообщении уточняется, что по реке с рыбалки возвращались три автомобиля. Два из них провалились под лед в районе села Воронежское-3. Мужчина, который находился во второй провалившейся машине, смог выбраться из нее и добраться до берега, уточнили в ведомстве.Его доставили в больницу.

На месте происшествия работают спасатели.

8 февраля в Ленинградской области под лед провалились двое лыжников - мужчина и женщина. Их не удалось спасти.