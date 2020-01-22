Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине

МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.

На кадрах видно, как к льдине плывут спасатели на надувной моторной лодке, а также судно на воздушной подушке, которое с воды заходит на лед. Кроме того, на видео видны группы рыбаков на льдине.

Об отколовшейся льдине на юге Сахалина МЧС сообщало в среду. По данным спасателей, инцидент произошел в заливе Мордвинова около мыса Свободный в Охотском море. Из-за трещин большинство людей не могли самостоятельно добраться до берега. Некоторые рыбаки, прыгая с глыбы на глыбу льда, все-таки достигли суши.

В 17:00 по местному времени (9:00 мск) экстренные службы информировали о 230 спасенных с дрейфующей льдины рыбаках. Еще около 30 человек ждали помощи.