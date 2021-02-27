Мосгортранс и московское метро признали потерпевшими из-за протестов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичное метро и Мосгортранс признали потерпевшими по делу о перекрытии дорог из-за протестов 23 января. Об этом сообщил РБК адвокат Дмитрий Захватов, который защищает пока единственного фигуранта дела Глеба Марьясова.

«Действительно, Мосгортранс и ГУП «Московский метрополитен» являются потерпевшими по делу о так называемом «перекрытии дорог». Допрошены представители потерпевших, которые сообщили, что были причинены убытки Московскому метрополитену и Мосгортрансу», — уточнил он.

По версии следствия, протестующие заблокировали дороги и тротуары в районе Пушкинской площади Москвы. Полиция заявила, что у митингующих был умысел «на приведение в негодность путей сообщения». В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Как Захватов сообщил ТАСС, общая сумма ущерба Мосгортранса и метро из-за протестов оценивается примерно в 3 млн руб. Мосгортранс заявил об ущербе более чем 1,5 млн руб, а метрополитен назвал цифру 1,2 млн руб.