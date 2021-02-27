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Мосгортранс и московское метро признали потерпевшими из-за протестов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Столичное метро и Мосгортранс признали потерпевшими по делу о перекрытии дорог из-за протестов 23 января. Об этом сообщил РБК адвокат Дмитрий Захватов, который защищает пока единственного фигуранта дела Глеба Марьясова.

«Действительно, Мосгортранс и ГУП «Московский метрополитен» являются потерпевшими по делу о так называемом «перекрытии дорог». Допрошены представители потерпевших, которые сообщили, что были причинены убытки Московскому метрополитену и Мосгортрансу», — уточнил он.

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По версии следствия, протестующие заблокировали дороги и тротуары в районе Пушкинской площади Москвы. Полиция заявила, что у митингующих был умысел «на приведение в негодность путей сообщения». В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Как Захватов сообщил ТАСС, общая сумма ущерба Мосгортранса и метро из-за протестов оценивается примерно в 3 млн руб. Мосгортранс заявил об ущербе более чем 1,5 млн руб, а метрополитен назвал цифру 1,2 млн руб.

Как пояснил юрист, в день протестов метрополитен снял с выходных дополнительных работников. Сумма ущерба сложена из стоимости выплаченной им зарплаты. В свою очередь Мосгортранс подсчитал убытки, основываясь на срыве и отмене части плановых рейсов.

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Захватов назвал происходящее «правовой авантюрой», по его мнению, метро и Мосгортранс нельзя признать потерпевшими по этому делу.

«Потерпевшими признаются лица, которым нанесен какой-либо вред непосредственно. Когда, например, человек берет молоток и разбивает стекло в автомобиле другого человека. Все, что связано с реальным вредом, что в ГК РФ называется «ущербом». Здесь потерпевшие говорят об упущенной выгоде. <...> Ни УПК, ни Мосгортранс, ни Московский метрополитен потерпевшими быть не могут, поскольку прямого ущерба — ущерба вследствие действий лиц, прямо причиненного преступлением, в данной ситуации не наблюдается», — указал он.

Адвокат пообещал обжаловать постановление следствия. По его мнению, метрополитен и Мосгортранс могут «действовать по указке», давать показания «под диктовку» тех, кто затеял все дело.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена, пресс-службу ГУП «Мосгортранс», пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По оценкам МВД, всего в несанкционированной акции 23 января участвовали около 4 тыс. человек. Reuters сообщал, что в Москве на улицы вышли 40 тыс. человек, AP писало о 15 тыс. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 1396 участников несанкционированной акции.

По России прошли несколько несанкционированных акций 23, 31 января и 2 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали 17 января в рамках дела «Ив Роше» сразу же после возвращения в Россию из Германии, где политик был на лечении. ФСИН потребовала заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в начале февраля суд удовлетворил это ходатайство. Оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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