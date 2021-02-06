При пожаре в девятиэтажке в Новой Москве погибли два человека

Фото: МЧС России

В результате пожара в девятиэтажном доме в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли два человека, 12 пострадали, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице. Пять человек спасены.

По данным информированного источника «Интерфакса», погибшие — дети.

Сообщение о пожаре поступило в 13:44. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже дома, там загорелись вещи и мебель. Огнем было охвачено 25 кв. м. Кроме того, вспыхнули балконы с третьего по девятый этажи.

В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 — на балконах.

Ранее при пожаре на складе в Красноярске погибли трое сотрудников МЧС и один работник складского помещения. Тогда огнем было охвачено 3,9 тыс. кв. м.