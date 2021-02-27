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Водитель такси сбил пешехода с коляской в Москве

В столичном районе Ивановское водитель такси сбил пешехода с коляской, в которой находился грудной ребенок. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

«На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев», — говорится в сообщении.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В дептрансе уточнили, что в связи с происшествием перекрыта правая полоса дороги, однако затруднений движения нет.

15 февраля в Новосибирске водитель легкового автомобиля совершил наезд на девушку, которая шла с коляской с ребенком. В результате пострадавшей диагностировали перелом ноги. Тогда по факту происшествия Следственный комитет организовал уголовно-процессуальную проверку.

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