СК проверит сообщения о наезде на женщину с коляской в Новосибирске

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Следствие организовало уголовно-процессуальную проверку из-за сообщений о наезде автомобиля на женщину с ребенком в Новосибирске. Об этом говорится на сайте управления СК России по региону.

СК со ссылкой на сообщения СМИ передает, что инцидент произошел 15 февраля около 17:00 по местному времени (21:00 мск) во дворе дома 20 по улице Александра Чистякова. Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla совершил наезд на девушку 1984 года рождения, которая шла с коляской с ребенком. В результате женщина вместе с коляской упала, ей диагностировали перелом ноги.

Ранее портал НГС со ссылкой на сообщество «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщил, что мужчина на автомобиле сбил женщину после того, как она сделала ему замечание насчет парковки в неположенном месте. Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков подтвердил изданию, что в результате происшествия девушка получила перелом ноги.

На прошлой неделе в Москве на Большой Переяславской улице грузовой автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по переходу. В ГИБДД сообщали, что пострадавшая в аварии девушка отказалась от госпитализации.