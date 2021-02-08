В Москве электричка насмерть сбила мужчину

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Электропоезд Москва — Болшево сбил мужчину на станции Лось Ярославского направления. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

«Смертельно травмирован мужчина 1997 года рождения. По предварительной информации, гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что на месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее РБК писал о том, что на станции Вохтога в Вологодской области поезд насмерть сбил трех подростков. По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте, они переходили железнодорожные пути перед прибывающим поездом. Машинист выполнил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось.