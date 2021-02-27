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Палата представителей США одобрила план спасения экономики на $1,9 трлн

Фото: Tom Brenner / Reuters
Фото: Tom Brenner / Reuters

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект президента Джо Байдена о мерах экстренного восстановления роста национальной экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

На стимуляцию экономики пойдут $1,9 трлн. Однако до окончательного принятия план должен быть одобрен сенатом США.

Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн
Экономика
Джо Байден

Байден представил свой проект в январе. Согласно документу, около $400 млрд от указанной суммы пойдут на борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации населения. Еще $1 трлн будет направлен на оказание помощи населению, остальные же средства будут распределены между пострадавшими во время пандемии предприятиями.

Данный пакет включает в себя прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Еще $350 млрд планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов, а $170 млрд будут направлены высшим учебным заведениям. Также Байден предложил выделить $50 млрд на программу тестирования населения на наличие COVID-19, а $20 млрд — на программу всеобщей вакцинации.

США экономика Байден коронавирус
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