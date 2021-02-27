СМИ узнали о планах Белого дома платно тестировать журналистов на COVID

Белый дом намерен взимать плату с журналистов за тесты на коронавирусную инфекцию, которые являются обязательными для посещения резиденции президента США и мероприятий с участием первых лиц государства. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщает газета, до сих пор расходы по проведению тестов нес Белый дом. Теперь же редакции СМИ должны будут платить по $170 за тест.

Ассоциация корреспондентов Белого дома выразила несогласие с этими мерами. В организации указали, что для многих СМИ, особенно небольших, такая плата будет обременительной.

В результате представители администрации пошли на ряд уступок. Белый дом согласился продолжать покрывать расходы на тесты для журналистов, работающих в пуле и освещающих деятельность президента.