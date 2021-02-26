МИД увидел «виток шпиономании» в обвинении шведа в работе на Россию

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Москва считает предъявленное гражданину Швеции обвинение в шпионаже в пользу России очередным витком шпиономании. Об этом заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа.

Российское посольство в Швеции внимательно следит за развитием ситуации с задержанием подданного королевства.

«Достойно сожаления, что шведские власти используют этот сюжет, для того чтобы лишний раз продвинуть тезис о «российской угрозе» с помощью очередного витка «шпиономании», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты считают, что шведские спецслужбы стремятся «продемонстрировать обоснованность своих претензий на финансирование» в преддверии публикации ежегодного отчета об их работе.