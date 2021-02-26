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МИД увидел «виток шпиономании» в обвинении шведа в работе на Россию

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Москва считает предъявленное гражданину Швеции обвинение в шпионаже в пользу России очередным витком шпиономании. Об этом заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа.

Российское посольство в Швеции внимательно следит за развитием ситуации с задержанием подданного королевства.

«Достойно сожаления, что шведские власти используют этот сюжет, для того чтобы лишний раз продвинуть тезис о «российской угрозе» с помощью очередного витка «шпиономании», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты считают, что шведские спецслужбы стремятся «продемонстрировать обоснованность своих претензий на финансирование» в преддверии публикации ежегодного отчета об их работе.

Власти Германии обвинили гражданина страны в шпионаже в пользу России
Политика
Фото:Paul Zinken / DPA / AP

22 февраля прокуратура Швеции сообщила, что 47-летнему подданному королевства предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. По версии шведских властей, обвиняемый несколько лет передавал некие сведения российскому дипломату и за это получал денежное вознаграждение. Во время одной из встреч с дипломатом его задержали. Прокуратура считает, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны. Его имя не сообщалось.

Телеканал SVT со ссылкой на прокурора Матса Люнгквиста сообщил, что речь идет о жителе города Гетеборга. Он несколько лет передавал российской стороне данные, касающиеся компаний Volvo и Scania, где работал консультантом, уточнил канал. Подозреваемого задержали в феврале 2019 года.

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По утверждению прокуратуры, мужчина с лета 2017 года работал на Службу внешней разведки (СВР) России. По данным Associated Press, он передавал информацию офицеру российской спецслужбы Евгению Умеренко, работавшему в 2019 году в посольстве России. AP со ссылкой на отчет разведслужб назвало имя обвиняемого — Кристиан Дмитриевски, в документах он значился как специалист по компьютерному моделированию и биофизике. Дмитриевски был гражданином России, а затем получил шведский паспорт.

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