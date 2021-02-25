Политика , 25 фев, 12:42
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Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса выборов в Госдуму
В Кремле не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил досрочный роспуск Госдумы и проведение выборов в июне. По его словам, этот период был бы более благоприятным.
«Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется», — сказал Песков.
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