Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса выборов в Госдуму

Фото: duma.gov.ru

В Кремле не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил досрочный роспуск Госдумы и проведение выборов в июне. По его словам, этот период был бы более благоприятным.

«Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется», — сказал Песков.

Материал дополняется