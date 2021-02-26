Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса

Юрий Соломин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщила РБК директор театра Тамара Михайлова.

«Его должны были выписать в три часа — и выписали. Но в данный момент он еще из больницы не уехал. За ним поехала машина, которая его повезет домой. Чувствует он себя великолепно, очень хочет выйти на работу», — сказала Михайлова.

О том, что худрук Малого театра заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован, стало известно 16 февраля. Тогда Михайлова сообщила, что Соломина положили в больницу несколькими днями ранее, хотя показаний к этому практически не было. Она отметила, что это было сделано на всякий случай.

Юрию Соломину 85 лет, он руководит труппой Малого театра с 1988 года, а играет на его сцене — с 1957-го. За это время Соломин сыграл в десятках спектаклей, а также подготовил несколько постановок в качестве режиссера.