Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса
Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщила РБК директор театра Тамара Михайлова.
«Его должны были выписать в три часа — и выписали. Но в данный момент он еще из больницы не уехал. За ним поехала машина, которая его повезет домой. Чувствует он себя великолепно, очень хочет выйти на работу», — сказала Михайлова.
О том, что худрук Малого театра заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован, стало известно 16 февраля. Тогда Михайлова сообщила, что Соломина положили в больницу несколькими днями ранее, хотя показаний к этому практически не было. Она отметила, что это было сделано на всякий случай.
Юрию Соломину 85 лет, он руководит труппой Малого театра с 1988 года, а играет на его сцене — с 1957-го. За это время Соломин сыграл в десятках спектаклей, а также подготовил несколько постановок в качестве режиссера.