Юрий Соломин заразился коронавирусом

Состояние актера и худрука Малого театра оценивают как хорошее, однако «для перестраховки» он был госпитализирован

Юрий Соломин (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и был госпитализирован, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову. Она сказала, что худрук заболел несколько дней назад и «чувствует себя хорошо».

Соломин переадресовал запрос РБК в Малый театр.

«Да, Юрий Соломин болеет. Сейчас он в больнице, но состояние даже не средней тяжести, а хорошее. Мы положили его в больницу примерно три дня назад, показаний к этому практически не было, он только немного покашливал. Но так как он находится в группе риска, решили перестраховаться. Вчера сдал тест на коронавирус, сегодня пришли положительные результаты», — рассказала РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Юрию Соломину 85 лет, пост художественного руководителя Малого театра он занимает с 1988 года, а в труппу театра был принят еще в 1957 году, сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. За годы службы в Малом театре Соломин сыграл в десятках спектаклей, а также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера.

Большую популярность Соломину принесли работы в кино и на телевидении. В частности, за роль капитана Кольцова в «Адъютанте его Превосходительства» Соломин был удостоен Государственной премии РСФСР. Кроме того, главные роли исполнены им также в фильмах «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Летучая мышь» и т.д.