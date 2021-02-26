Все городские библиотеки Москвы стали принимать единый читательский билет

Кроме того, в качестве ЕЧБ можно использовать карту москвича. Сотрудник библиотеки свяжет ее с профилем читателя в единой автоматизированной библиотечной̆ информационной системе.

Работа библиотек в Москве после карантина в связи с распространением коронавируса возобновилась 22 января. Количество посетителей при этом не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.