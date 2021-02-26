Все городские библиотеки Москвы стали принимать единый читательский билет
Во всех библиотеках департамента культуры столицы теперь принимают единый читательский билет, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Он дает возможность пользоваться фондом 440 городских библиотек.
Найти библиотеку, в которой примут единый читательский билет (ЕЧБ), можно на сайте «Библиогород».
ЕЧБ представляет собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным̆ 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке, предъявив паспорт. Ребенку прийти за билетом надо будет с кем-то из родителей, которым также придется предъявить паспорт, говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, москвичи уже оформили 470 тыс. единых билетов.