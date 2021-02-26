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Все городские библиотеки Москвы стали принимать единый читательский билет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Во всех библиотеках департамента культуры столицы теперь принимают единый читательский билет, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Он дает возможность пользоваться фондом 440 городских библиотек.

Найти библиотеку, в которой примут единый читательский билет (ЕЧБ), можно на сайте «Библиогород».

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ЕЧБ представляет собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным̆ 13-значным номером. Получить его можно в любой городской библиотеке, предъявив паспорт. Ребенку прийти за билетом надо будет с кем-то из родителей, которым также придется предъявить паспорт, говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, москвичи уже оформили 470 тыс. единых билетов.

Кроме того, в качестве ЕЧБ можно использовать карту москвича. Сотрудник библиотеки свяжет ее с профилем читателя в единой автоматизированной  библиотечной̆ информационной системе.

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Работа библиотек в Москве после карантина в связи с распространением коронавируса возобновилась 22 января. Количество посетителей при этом не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

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