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Более 200 тыс. москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

В голосовании по выбору памятника для Лубянской площади Москвы приняли участие более 200 тысяч человек, опрос проходит на портале «Активный гражданин».

Голосование стартовало 25 февраля. Жители столицы выбирают между двумя историческими личностями — Александром Невским и Феликсом Дзержинским. По данным на 5:42 по мск за памятник Невскому проголосовали более 50,8% (111 427 человек), а за памятник Дзержинскому — 49,1% (107 571 человек).

В Москве стартовало голосование по памятнику на Лубянке
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Вид на Лубянскую площадь в Москве

Вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому мэрию города попросила в феврале группа писателей и блогеров, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил решать вопрос референдумом, член Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование по этому поводу на портале «Активный гражданин».

В свою очередь, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой указал, что на Лубянке надо установить памятник генсеку ЦК КПСС и руководителю КГБ Юрию Андропову, который, по его словам, «сыграл в жизни этого места бóльшую роль, чем Дзержинский».

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Памятник Дзержинскому стоял на Лубянке с 1958 по 1991 год. Его демонтировали на фоне попытки госпереворота и перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи, где позже возник «Музеон». Там монумент находится в настоящее время.

Сейчас на Лубянской площади установлен Соловецкий камень — памятник жертвам политических репрессий в СССР.

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