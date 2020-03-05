В Шереметьево экстренно сел летевший в Дубай Airbus A330

Из-за срабатывания датчика неисправности навигации в аэропорт Шереметьево вернулся и совершил экстренную посадку лайнер Airbus А330, следовавший в Дубай

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus А330, выполнявший рейс в Дубай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации», — рассказал собеседник агентства. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.

О происшествии также со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости». «В аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился А330 рейсом N520 Москва — Дубай из-за срабатывания датчика неисправности навигации», — пояснил источник.

«За комментарием просим обратиться в авиакомпанию», — сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

По состоянию на 10:30 мск на табло вылета аэропорта Шереметьево значилось, что рейс SU 520 Москва — Дубай, который выполняет компания «Аэрофлот», взлетел в 8:47 мск и находится в полете. При этом на сервисе Flightradar24 данный рейс в это время на экране не отображался.