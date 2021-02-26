Рогозин пригласил делегацию NASA посмотреть на пуск с Байконура

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время телефонного разговора с исполняющим обязанности администратора NASA Стивеном Юрчиком пригласил делегацию NASA посетить российский космодром Байконур. Об этом говорится на сайте «Роскомоса».

«Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года», — уточняется в сообщении.

Накануне глава «Роскосмоса» сообщил, что первый пилотируемый запуск на МКС в 2021 году состоится 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля. На МКС отправят международный экипаж на корабле «Союз МС-18».

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин говорил, что в 2021 году «Роскосмос» запланировал почти 30 пусков ракет космического назначения, в частности один пуск тяжелой ракеты «Ангара» и два пуска легкой «Ангары». Кроме того, два модуля отправят на МКС, они уже находятся на Байконуре.