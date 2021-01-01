Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 72,93 (-0,19) Инвестиции, 14 дек, 12:56
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 88,58 (-0,19) Инвестиции, 14 дек, 12:56
Глава Забайкалья пообещал сообщить итоги проверки смерти в очереди на КТ Общество, 11:05 GQ Bar, Tatler Club, «Магадан» — как ресторанный бизнес переживает кризис Партнерский материал, 11:05 В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 5,3 тыс. человек Общество, 10:56 Собянин сообщил о создании нейросети для оценки тяжести COVID-19 Общество, 10:52 Как выиграть грант на реализацию своей идеи и получить поддержку эксперта РБК и АНО «РСВ», 10:50 Цена биткоина вновь поднималась выше $19,5 тыс. Крипто, 10:48 Тедеско припомнили прошлое. Конфликт в Сочи обернулся против «Спартака» Спорт, 10:43 Власти назвали конкурентные преимущества авиалайнера МС-21 Технологии и медиа, 10:32 Чему учить ребенка, чтобы помочь освоить ему профессию будущего Экономика образования, 10:30  Бывший тренер сборной Бразилии второй раз заразился COVID-19 Спорт, 10:27 Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома» Общество, 10:22 Путин поздравил Байдена с победой на выборах Политика, 10:21 Почему робот-пылесос называется роботом, а стиральная машинка — нет РБК и Intel NUC, 10:21 Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты Политика, 10:11
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,36 -0,69% EUR/RUB ₽89,04 -0,73% EUR/USD $1,21 0%
Общество ,  
0 

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе российского провайдера «Ростелеком» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 9:50 зарегистрировано около 300 жалоб. Большинство пользователей сообщили о сбоях в работе интернета, однако были жалобы также на телефонию и телевидение.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Перми, Новосибирска, Краснодара. О сбоях сообщили и пользователи Twitter.

Google объяснил причину глобального сбоя
Технологии и медиа
Фото: Laurie Dieffembacq / Global Look Press

В «Ростелекоме» РБК сообщили, что утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. «Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена», — добавили в компании.

Накануне произошел сбой в работе сервисов Google. Пользователи, преимущественно из стран Европы, жаловались на невозможность подключиться к YouTube. Также пользователи сообщали о проблемах в работе почтового сервиса Gmail и «Google Диск». Представитель Google сообщил РБК, что глобальный сбой в сервисах Google случился из-за проблем с внутренним хранилищем. Он добавил, что к вечеру работа всех сервисов была восстановлена.

«Ростелеком» сбой телекоммуникации
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,43 -0,6% EUR/RUB ₽89,11 -0,65% EUR/USD $1,21 0%
Материалы по теме
В работе YouTube и сервисов Google произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
Финансы
В работе приложений Facebook Messenger и Instagram произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter