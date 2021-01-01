Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе российского провайдера «Ростелеком» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 9:50 зарегистрировано около 300 жалоб. Большинство пользователей сообщили о сбоях в работе интернета, однако были жалобы также на телефонию и телевидение.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Перми, Новосибирска, Краснодара. О сбоях сообщили и пользователи Twitter.

В «Ростелекоме» РБК сообщили, что утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. «Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена», — добавили в компании.