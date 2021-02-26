Лидер грузинской оппозиции Мелия отказался платить залог

Председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается от предложения грузинской прокуратуры и не намерен платить залог в обмен на ходатайство о своем освобождении. Об этом заявила член партии Хатия Деканоидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Мы услышали еще одно абсурдное и испуганное политическое заявление прокуратуры. <...> Решение Ники Мелия остается прежним. <...> Заявление прокуратуры ничего не меняет», — указала она.

По мнению Деканоидзе, происходящее подтверждает, что прокуратура в Грузии не существует как самостоятельный институт, а является лишь политическим инструментом.

Как отметила представитель оппозиции, предлагая залог в замен на ходатайство, прокуратура пытается оправдать свои действия. Если Мелия примет это предложение, то, с точки зрения оппозиции, таким образом поддержит царящую в Грузии несправедливость, против которой он борется.