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Лидер грузинской оппозиции Мелия отказался платить залог

Председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ника Мелия отказывается от предложения грузинской прокуратуры и не намерен платить залог в обмен на ходатайство о своем освобождении. Об этом заявила член партии Хатия Деканоидзе, передает грузинский «Первый канал».

«Мы услышали еще одно абсурдное и испуганное политическое заявление прокуратуры. <...> Решение Ники Мелия остается прежним. <...> Заявление прокуратуры ничего не меняет», — указала она.

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По мнению Деканоидзе, происходящее подтверждает, что прокуратура в Грузии не существует как самостоятельный институт, а является лишь политическим инструментом.

Как отметила представитель оппозиции, предлагая залог в замен на ходатайство, прокуратура пытается оправдать свои действия. Если Мелия примет это предложение, то, с точки зрения оппозиции, таким образом поддержит царящую в Грузии несправедливость, против которой он борется.

Мелию обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года. В конце июня 2019 года его освободили под залог в 30 тыс. лари (более $9,1 тыс.) и обязали носить электронный браслет. Политик внес залог, но в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов публично сорвал с себя браслет и выбросил, назвав его символом несправедливости.

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После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога на 40 тыс. лари, платить эту сумму Мелия отказался. Парламент Грузии 16 февраля проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета, на следующий день суд постановил его арестовать.

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Мелия вместе со сторонниками забаррикадировался в офисе своей партии, 23 февраля его взяли штурмом силовики и задержали оппозиционера.

В Генпрокуратуре Грузии 25 февраля заявили, что готовы обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционера, если тот выплатит установленный для него в ноябре залог.

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