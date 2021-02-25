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Восьмиклассница из Пензы сменила школу после жалобы директора в полицию

Встреча с Георгием Камневым
Встреча с Георгием Камневым (Фото: galenkinr / Facebook)

После того как посты восьмиклассницы о встрече с депутатом Законодательного собрания Пензенской области Георгием Камневым 23 февраля стала проверять полиция, она сменила школу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Пензы.

«Ученица сменила образовательное учреждение по своей инициативе.
Необходимо отметить, что ранее средняя школа № 66 города Пензы обратилась в правоохранительные органы в связи с публикацией как орган системы профилактики», — говорится в сообщении.

Там заявили, что цель обращения — получение экспертной оценки ситуации «для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия».

Поводом для проверок стала жалоба на ученицу, которую написала директор школы МБОУ СОШ № 66 им. В.А. Стукалова Вера Махонина. Ранее девушку и ее мать вызвали в отделение полиции. Об этом РБК сообщила мать девочки Татьяна.

«Я так и подумала, что вызывают насчет того, что нужно убрать пост о встрече с депутатом, что-то в нем усмотрели. Я далека от интернета — знаю, что была листовка какая-то о встрече с депутатом Камневым, о снижении пенсионного возраста, о выплатах гражданам в связи с ковидом, бесплатном образовании и здравоохранении, снижении стоимости проезда и услуг ЖКХ. Где здесь нарушение закона — мне непонятно», — рассказала Татьяна.

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Фото:Александр Смирнов / VK

По ее словам, в отделении провели допрос и изъяли их телефон. Татьяне телефон вернули, а Анастасии нет. Татьяна также сообщила, что Махонина лично не знакома с ее дочерью. «Это не личная неприязнь, ведь с Настей они тоже не знакомы. Все это на ее совести, сложно сказать, что ее подвигло на такие подвиги», — сказала она.

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РБК обратился за комментарием в МБОУ СОШ № 66 им. В.А. Стукалова, в Пензенское областное отделение КПРФ и к Вере Махониной.

Анастасия является членом Ленинского комсомола Пензенской области. Как говорится на странице организации во «ВКонтакте», «Пензенский обком ЛКСМ РФ будет добиваться немедленного привлечения Веры Махониной к ответственности за заведомо ложный донос».

Ранее пензенское отделение КПРФ планировало организовать 23 февраля несогласованную акцию «в формате встречи с депутатами». 19 февраля были задержаны депутат городской думы Пензы, руководитель местной фракции КПРФ Александр Смирнов, секретарь Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев и координатор «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергей Падалкин. Ленинский районный суд Пензы назначил Смирнову семь суток административного ареста за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

школьница Пенза КПРФ митинг новости
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