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Суд арестовал руководителя фракции КПРФ в Пензе за несогласованный митинг

Фото: Александр Смирнов / VK
Фото: Александр Смирнов / VK

Ленинский районный суд Пензы назначил депутату городской думы Пензы, руководителю местной фракции КПРФ Александру Смирнову семь суток административного ареста за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП). Об этом РБК сообщила первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова.

«Александру Смирнову назначили семь суток ареста по по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ», — расказала РБК Котова. Она добавила, что Смирнова привлекли как организатора мероприятия, которое еще даже не прошло. Решение будет обжаловано, добавила она. РБК обратился за комментарием в Ленинский районный суд Пензы. 

Котова также отметила, что ранее днем суд назначил координатору «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергею Падалкину штраф в размере 10 тыс. рублей по той же статье КоАП.

«Предполагалось, что встреча будет с депутатом Смирновым, и просто таким образом его решили нейтрализовать», — сказала секретарь горкома.

Александра Смирнова задержали 19 февраля. В этот же день также были задержаны другие секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора «Левого фронта» в Приволжском федеральном округе Сергея Падалкина. 23 февраля пензенское отделение КПРФ планировало провести акцию «в формате встречи с депутатами». 

Как сообщала РБК Юлиана Котова накануне задержания представителей, фракцию КПРФ вызвали в прокуратуру и предупредили о последствиях проведения несогласованного массового мероприятия. 

В Москве КПРФ также планировала митинг «за социализм и против политических репрессий», но столичные власти отказали партии в согласовании. После этого в московском горкоме партии пригрозили провести мероприятие и без согласования, и в итоге акция была согласована на 23 февраля в виде встречи с депутатами от партии.

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