Гондурас зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Республика Гондурас одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.



«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сказано в сообщении.



Таким образом, Гондурас стал 36-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V».

Первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину, стала Белоруссия. Ранее она принимала участие в ее клинических испытаниях.



Позднее «Спутник V» также зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.