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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил, что в нескольких регионах мало привитых пожилых людей

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Доля граждан старше 60 лет среди прошедших вакцинацию в ряде регионов еще очень низкая, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами. Заявления министра прислала в РБК пресс-служба министерства.

«Это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», — добавил министр.

По словам главы Минздрава, люди старше 60 лет наиболее уязвимы и именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. При этом Мурашко отметил, что представители старшего поколения требуют особого внимания и приоритетной госпитализации и в случае заболевания коронавирусом.

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«После выписки из стационара они, а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, например болезнями сердца и сосудов, должны приглашаться на прием к врачу для корректировки терапии», — сказал министр.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на снижение выявленных случаев заболевания COVID-19, в регионах важно сохранять противоэпидемические мероприятия и очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии ограничений.

Минздрав в конце декабря 2020 года одобрил массовое применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. В феврале Минздрав включил граждан старшего возраста в приоритетную группу для вакцинации.

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В начале февраля пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщала, что почти 175 тыс. жителей столицы старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса. В общем количестве получивших вакцину пожилые люди составили более 50% численности.

За последние сутки в России выявлено 11 тыс. 198 случаев COVID-19 в 85 регионах. За сутки умерли 446 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 84 тыс. 876 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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