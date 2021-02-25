Мурашко заявил, что в нескольких регионах мало привитых пожилых людей

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Доля граждан старше 60 лет среди прошедших вакцинацию в ряде регионов еще очень низкая, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами. Заявления министра прислала в РБК пресс-служба министерства.

«Это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», — добавил министр.

По словам главы Минздрава, люди старше 60 лет наиболее уязвимы и именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. При этом Мурашко отметил, что представители старшего поколения требуют особого внимания и приоритетной госпитализации и в случае заболевания коронавирусом.

«После выписки из стационара они, а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, например болезнями сердца и сосудов, должны приглашаться на прием к врачу для корректировки терапии», — сказал министр.