Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест

Фото: Следственный комитет РФ

Суд отправил директора Норильской обогатительной фабрики (входит в «дочку «Норникеля» компанию «Медвежий ручей») Александра Цымбала, задержанного после обрушения конструкций, под домашний арест, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, по 20.04.2021 года включительно, с установлением ряда запретов», — говорится в сообщении.

Ранее суд также избрал меру пресечения главному инженеру фабрики Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Константину Василенко. Их арестовали до сроком на 2 месяца, до 19 апреля.

Цимбала задержали накануне, 24 февраля. По данным СК, руководитель фабрики знал об аварийном и «ограниченно работоспобном» состоянии состоянии элементов здания дробильного цеха, но не принял мер. В результате произошло обрушение. Следствие также сообщило, что в 2018 году состояние части конструкций признали ограниченно работоспособным, фабрике рекомендовали устранить дефекты до декабря 2020 года, но это не было сделано. Работы начались в начале февраля, при этом отсутствовали разрешительные документы и проектно-техническая документация.