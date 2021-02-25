Установка комплекса С-400 попала в ДТП на Можайском шоссе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Акции «Норникеля» снова подешевели на 5% после подтопления на рудниках Инвестиции, 13:13 Пашинян назвал управляемой ситуацию в Армении Политика, 13:12 Промес прошел медобследование в Москве перед переходом в «Спартак» Спорт, 13:11 Китайская Geely запустила предприятие для выпуска космических спутников Авто, 13:06 Лыжники Большунов и Устюгов вышли в четвертьфинал ЧМ в спринте Спорт, 12:55 Политический конфликт Пашиняна с военными в Армении. Спецэфир РБК Политика, 12:50 Персональный гид по подаркам: 50 полезных и красивых вещей РБК и Крокус Сити Молл, 12:46 Кремль заявил об отсутствии обсуждений переноса выборов в Госдуму Политика, 12:42 Давний соратник Уоррена Баффета исключил возможность покупки биткоина Крипто, 12:38 Акинфеев заболел перед возобновлением Премьер-лиги Спорт, 12:37 В Кремле пообещали продолжать работу по борьбе с бедностью Экономика, 12:36 Власти отложили введение нового порядка техосмотра Общество, 12:34 В Кремле заявили о тревоге из-за событий в Армении Политика, 12:34 Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Pro, 12:26
Общество ,  
0 

Установка комплекса С-400 попала в ДТП на Можайском шоссе

Видео: Типичное Одинцово/vk
Видео: Типичное Одинцово/vk
Video

Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на Можайском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, грузовик «КамАЗ», микроавтобус военной автоинспекции и огневая установка из состава системы С-400 «Триумф».

Источник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, возле Одинцово механик-водитель комплекса С-400 не рассчитал дистанцию с учетом погодных условий и не смог затормозить на скользкой дороге. Военная машина попутно столкнулась с микроавтобусом сопровождения военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком дорожно-ремонтной службы.

В Туве 13 несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой
Общество
Фото:МВД РФ

«Есть информация, что грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковушками. В 8:00 на 42-м км Можайского шоссе. Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях РБК Pro: сможет ли новый глава Intel спасти некогда культовую компанию

В январе четверо военнослужащих погибли и еще около 40 пострадали при ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. Тогда на 28-м км автомобильной дороги М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово в колонну военных автобусов с солдатами-срочниками врезался грузовик. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

С-400 ДТП новости
Материалы по теме
В Туве 13 несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой
Общество
В Египте туристический автобус с россиянами попал в ДТП
Общество
На МКАД грузовик после ДТП заехал на отбойник и застрял
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter