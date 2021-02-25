Установка комплекса С-400 попала в ДТП на Можайском шоссе

Видео: Типичное Одинцово/vk

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Пять автомобилей, в том числе огневая установка из состава системы С-400 «Триумф», столкнулись на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на Можайском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, грузовик «КамАЗ», микроавтобус военной автоинспекции и огневая установка из состава системы С-400 «Триумф».

Источник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, возле Одинцово механик-водитель комплекса С-400 не рассчитал дистанцию с учетом погодных условий и не смог затормозить на скользкой дороге. Военная машина попутно столкнулась с микроавтобусом сопровождения военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком дорожно-ремонтной службы.