В Туве 13 несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой

Фото: МВД РФ

В результате ДТП в Туве пострадали 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом, в котором и находились несовершеннолетние. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Среди них были в том числе два гражданина, которые ехали в легковом автомобиле.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что легковушка, попавшая в аварию, — «Тойота Ипсум». По словам главы республики, водитель машины и ее пассажир были пьяны.