Оппозиция заблокировала здание полиции Еревана и потребовала выхода главы

Сторонники оппозиции в Армении окружили здание полиции Еревана и потребовали переговоров с ее главой Ваге Казаряном, передает «Спутник Армения». Об этом же сообщает корреспондент ТАСС.

По информации «Спутника», протестующие призывают полицейских не «покрывать» премьер-министра страны Никола Пашиняна и перейти на сторону мирных граждан.

«Вы становитесь соучастниками преступлений, подчиняясь его незаконным приказам․ Казарян должен спуститься и лично дать объяснение за ваше сегодняшнее наглое поведение», — цитирует агентство координатора «Движения по спасению Родины» Ишхана Сагателяна.

Акции протеста против правительства проходят в Ереване с утра. Полиция стянула дополнительные силы в центр столицы, поскольку оппозиционеры намеревались помешать Пашиняну пройти внутрь правительственных зданий.