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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав исследует эффективность прививки от COVID-19 для пациентов с ВИЧ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав и Роспотребнадзор должны будут исследовать эффективность вакцинации от коронавируса для больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующее поручение обоим ведомствам дала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из протокола заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере (есть у РБК).

«Проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах России, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — говорится в сообщении.

Голикова дала и ряд других поручений, связанных с проблемой ВИЧ. Так, Минздрав должен будет выяснить, как повысить приверженность антиретровирусной терапии у инфицированных подростков. Секция совета «Здравоохранение и ЗОЖ» должна будет отчитаться перед министерством, в каких регионах существуют перебои с обеспечением препаратами, замедляющими развитие вируса иммунодефицита.

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Фото:АГН «Москва»

Кроме того, три ведомства — Минздрав, Минпромторг и ФАС должны будут организовать работу по заключению долгосрочных договоров на закупки лекарств, замедляющих развитие ВИЧ. Доложить о результатах надо будет до 1 апреля.

Министерство финансов и Министерство здравоохранения до 1 июля должны будут изучить возможность формирования государственного заказа на услуги профилактики ВИЧ. Минпромторг до 15 апреля должен будет разработать вопрос о создании в России полного цикла производства препаратов для замедления развития этого вируса.

В июле прошлого года Роспотребнадзор заявлял о намерении исследовать распространение коронавируса среди пациентов с вирусом иммунодефицита. Предполагалось, что эксперты выявят процент ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-негативных граждан, которые перенесли COVID-19.

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В ноябре Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эксперты ЮНЭЙДС (объединенной программы ОНН по ВИЧ/СПИД) и «Коалиции по готовности к лечению» обнародовали результаты исследования, согласно которым 41,4% ВИЧ-инфицированных с симптомами COVID-19 не обращались за медпомощью. Основными причинами, помешавшими им сделать это, авторы доклада назвали стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-положительных граждан.

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