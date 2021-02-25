Минздрав исследует эффективность прививки от COVID-19 для пациентов с ВИЧ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав и Роспотребнадзор должны будут исследовать эффективность вакцинации от коронавируса для больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующее поручение обоим ведомствам дала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из протокола заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере (есть у РБК).

«Проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах России, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», — говорится в сообщении.

Голикова дала и ряд других поручений, связанных с проблемой ВИЧ. Так, Минздрав должен будет выяснить, как повысить приверженность антиретровирусной терапии у инфицированных подростков. Секция совета «Здравоохранение и ЗОЖ» должна будет отчитаться перед министерством, в каких регионах существуют перебои с обеспечением препаратами, замедляющими развитие вируса иммунодефицита.

Кроме того, три ведомства — Минздрав, Минпромторг и ФАС должны будут организовать работу по заключению долгосрочных договоров на закупки лекарств, замедляющих развитие ВИЧ. Доложить о результатах надо будет до 1 апреля.