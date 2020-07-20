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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди людей с ВИЧ

Роспотребнадзор проведет всероссийское анонимное исследование распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» должны будут выявить доли ВИЧ-инфицированных (и ВИЧ-негативных) россиян, перенесших COVID-19 или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и сопутствующих заболеваний.

Помимо прочего, они также изучат влияние пандемии коронавируса на оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным.

Взрослым россиянам как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом предлагается пройти анонимный интернет-опрос как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом.

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Фото: Николай Титов / Global Look Press

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что в ближайшие пять лет из-за пандемии коронавируса в бедных и развивающихся странах увеличится количество смертей людей с малярией, ВИЧ и туберкулезом. 

Как установили эксперты, количество смертей от этих заболеваний вырастет из-за нагрузки на систему здравоохранения во время пандемии. В исследовании рассматривалось несколько сценариев — от полного отказа властей предпринимать меры для борьбы с COVID-19 до введения серьезных ограничений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, COVID-19, ВИЧ, исследование
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