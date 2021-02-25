В Чите после смерти опознали скрывавшегося 16 лет дезертира-срочника

Фото: СК РФ

Отпечатки пальцев помогли военным следователям опознать в погибшем в Чите мужчине солдата, который дезертировал из части и скрывался 16 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте военного следственного управления СК.

В нем отмечается, что в сентябре 2004 года призывник покинул танкодром в поселке Песчанка, ушел в лес и в войсковую часть больше не вернулся.

Следствие рассматривало разные версии, в том числе предполагало, что солдата могли убить сослуживцы или он утонул в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Но доказать ни одну не удалось.

Ровно через 16 лет, в сентябре 2020 года, в частном доме в Чите было обнаружено тело неизвестного мужчины. Хозяйка дома сообщила, что это ее гражданский муж. Но документов погибшего женщина предоставить не смогла, сославшись на то, что они сгорели во время пожара, говорится в сообщении.