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В Чите после смерти опознали скрывавшегося 16 лет дезертира-срочника

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Отпечатки пальцев помогли военным следователям опознать в погибшем в Чите мужчине солдата, который дезертировал из части и скрывался 16 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте военного следственного управления СК.

В нем отмечается, что в сентябре 2004 года призывник покинул танкодром в поселке Песчанка, ушел в лес и в войсковую часть больше не вернулся.

Следствие рассматривало разные версии, в том числе предполагало, что солдата могли убить сослуживцы или он утонул в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Но доказать ни одну не удалось.

Ровно через 16 лет, в сентябре 2020 года, в частном доме в Чите было обнаружено тело неизвестного мужчины. Хозяйка дома сообщила, что это ее гражданский муж. Но документов погибшего женщина предоставить не смогла, сославшись на то, что они сгорели во время пожара, говорится в сообщении.

Суд приговорил расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова к 24,5 годам
Общество
Рамиль Шамсутдинов

Тогда у мужчины сняли отпечатки пальцев, и они совпали с теми, что были в карте у пропавшего солдата. Кроме того, мужчину опознала по фотографиям его мать.

Предварительное следствие по уголовному делу возобновили, дактилоскопическая судебная экспертиза подтвердила идентичность отпечатков рук погибшего и разыскиваемого дезертира. После этого дело было прекращено.

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В январе военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 с половиной годам колонии строгого режима за расстрел сослуживцев. Ранее его признали виновным присяжные, которые тем не менее в своем вердикте уточнили, что подсудимый заслужил снисхождение. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Застрелившего сослуживцев в Воронеже солдата-срочника задержали
Общество
Фото:Кристина Бражникова / ТАСС

ЧП в воинской части, которая находилась в поселке Горный Забайкальского края, произошло 25 октября 2019 года. Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В Минобороны сообщили, что инцидент произошел из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Сам Шамсутдинов говорил, что ему угрожали изнасилованием.

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