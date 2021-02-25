В Саратове подачу воды в дома 400 тыс. человек ограничили из-за аварии

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове из-за аварийно-ремонтных работ подача холодной воды ограничена в 2726 жилых домах, где проживают 424 тыс. человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

«В связи с аварийно-ремонтными работами <...> ООО «Концессии водоснабжения Саратов» был перекрыт водовод d-1000 мм с 8:00 до 12:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.

В результате подача холодного водоснабжения в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, а также частично Волжского района города осуществлялась по пониженным параметрам.

«В зоне отключения холодного водоснабжения оказались также три котельные Ленинского района, питающие теплом и горячим водоснабжением 45 многоквартирных жилых домов Саратова», — сообщила прокуратура региона.