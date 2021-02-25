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В Саратове подачу воды в дома 400 тыс. человек ограничили из-за аварии

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове из-за аварийно-ремонтных работ подача холодной воды ограничена в 2726 жилых домах, где проживают 424 тыс. человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

«В связи с аварийно-ремонтными работами <...> ООО «Концессии водоснабжения Саратов» был перекрыт водовод d-1000 мм с 8:00 до 12:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.

В результате подача холодного водоснабжения в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, а также частично Волжского района города осуществлялась по пониженным параметрам.

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«В зоне отключения холодного водоснабжения оказались также три котельные Ленинского района, питающие теплом и горячим водоснабжением 45 многоквартирных жилых домов Саратова», — сообщила прокуратура региона.

Ведомство взяло под контроль ход работ по устранению аварийной ситуации на сетях водоснабжения.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил правительству региона организовать работы по устранению аварии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

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По словам главы города Михаила Исаева, коммунальная авария привела к перебоям в горячем водоснабжении и теплоснабжении по ряду адресов. Школы перешли на дистанционный режим работы или сократили уроки, а часть детских садов работает в режиме дежурных групп.

Ранее произошла авария на 108-м км экспортного магистрального газопровода «Союз» в Оренбургской области. В результате около 10,7 тыс. абонентов были «подвержены снижению подачи газа в домах», рассказывал губернатор Денис Паслер. Чтобы обеспечить жителей газом, в регионе задействовали передвижные установки, которые подпитывают дома через газорегуляторные пункты. В среду, 24 января, ГУ МЧС сообщило, что во всех населенных пунктах области восстановили газоснабжение, прерванное из-за аварии.

Саратовская область водоснабжение авария коммунальные услуги
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