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В Оренбуржье восстановили газоснабжение после разрыва газопровода

В Оренбургской области во всех населенных пунктах восстановили газоснабжение, прерванное из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Газоснабжение удалось восстановить в 04:45 по местному времени (02:45 мск). К ликвидации аварии привлекли 169 человек и 51 единицу техники.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» передает, что в 02:46 мск участок газопровода начали заполнять газом, поэтапно давление подается на все газораспределительные станции.

В Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе
Общество
Фото:pool_56 / Telegram

Взрыв на магистральном газопроводе в Илекском районе на юго-западе Оренбургской области произошел утром 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам главы региона Дениса Паслера, в результате аварии около 10,7 тыс. абонентов были «подвержены снижению подачи газа в домах». Чтобы обеспечить жителей газом, в регионе задействовали передвижные установки, которые подпитают дома через газорегуляторные пункты, говорил губернатор.

Днем в регионе температура воздуха составит примерно минус 20 градусов, ночь опускалась до минус 24 — минус 28 градусов.

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Минэнерго уточнило, что авария произошла на 108-м км экспортного магистрального газопровода «Союз». Этот газопровод соединен с магистральным газопроводом Оренбург — Новопсков, принадлежащим ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

После взрыва компания отключила участок газопровода от нулевого километра до 123-го км «Союза». Также был прекращен транзит газа на территорию Казахстана. Потребителей снабжали газом из из баллона газопровода Оренбург — Новопсков.

Газопровод «Союз» проходит через территорию России, Казахстана и Украины по маршруту Оренбург — Уральск — Александров Гай — ГИС «Сохрановка» (на границе России и Украины) — Кременчуг — Долина — Ужгород. Его протяженность составляет 2750 км, из них 1568 км проходит по территории Украины, и 300 км — по территории Казахстана.

Оренбургская область газоснабжение ГУ МЧС
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