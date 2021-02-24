В Оренбуржье восстановили газоснабжение после разрыва газопровода

В Оренбургской области во всех населенных пунктах восстановили газоснабжение, прерванное из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Газоснабжение удалось восстановить в 04:45 по местному времени (02:45 мск). К ликвидации аварии привлекли 169 человек и 51 единицу техники.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» передает, что в 02:46 мск участок газопровода начали заполнять газом, поэтапно давление подается на все газораспределительные станции.

Взрыв на магистральном газопроводе в Илекском районе на юго-западе Оренбургской области произошел утром 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал.