Названы самые трудные для поиска работы профессии

Топ-менеджерам, представителям массмедиа и искусства сложнее всего найти работу, следует из результатов исследования компании HeadHunter, сообщает «РИА Новости».

Оно проводилось с 23 декабря 2020 года по 3 февраля 2021-го, в нем принял участие 21 691 российский соискатель.

HeadHunter отмечает, что индекс сложности с поиском работы второй квартал подряд сохраняется на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, 71% респондентов считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что поиск работы в их области не составляет большого труда.

С наибольшими трудностями при трудоустройстве сталкиваются менеджеры высшего звена, представители искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Легче получить место представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).