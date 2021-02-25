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Названы самые трудные для поиска работы профессии

Топ-менеджерам, представителям массмедиа и искусства сложнее всего найти работу, следует из результатов исследования компании HeadHunter, сообщает «РИА Новости».

Оно проводилось с 23 декабря 2020 года по 3 февраля 2021-го, в нем принял участие 21 691 российский соискатель.

HeadHunter отмечает, что индекс сложности с поиском работы второй квартал подряд сохраняется на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, 71% респондентов считают, что устроиться на работу в их профессии трудно, в то время как лишь 20% полагают, что поиск работы в их области не составляет большого труда.

Россиян во время пандемии стали чаще звать на работу из других регионов
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

С наибольшими трудностями при трудоустройстве сталкиваются менеджеры высшего звена, представители искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Легче получить место представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).

Важным поиск работы сейчас считают 73% опрошенных. Для 23% трудоустройство на данный момент не важно. При этом наиболее озабочены поиском новой работы жители Москвы и Московской области (-0,43), а также регионов Уральского федерального округа (-0,42).

Ранее Москва возглавила список городов по зарплатным ожиданиям россиян. По словам 86% респондентов, наибольшую зарплату в их сфере они рассчитывают получить именно в столице. Далее идет Санкт-Петербург (29%). В пятерку также вошли Новосибирск и Екатеринбург (по 7%), Казань (6%).

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