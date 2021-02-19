Россияне назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

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Москва стала лидером, по зарплатным ожиданиям россиян. 86% участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице, следует их данных исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург (29%), следом идет Новосибирск (7%). Пятерку городов, в которых россияне ожидают высоких зарплат в своей сфере, замыкают Екатеринбург (7%) и Казань (6%).

Авторы исследования отмечают, что Москва лидирует не во всех отраслях. Так, в сфере ресторанов и кафе на первом месте Сочи. Средние зарплатные ожидания там составляют 68 тыс. руб. Второе место делят Казань и Москва — там соискатели ожидают получать около 65 тыс. руб. От работы в кафе в Ростове-на-Дону ждут зарплату в среднем 62 тыс. руб. В Петербурге соискатели рассчитывают на зарплатное предложение около 46 тыс. руб. Пятерку закрывает Волгоград, где планируют получать зарплату 45 тыс. руб.

Новосибирск стал лидером в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сферах. Профессионалы этой сфера ждут, что в этом городе им предложат наибольшую зарплату — около 110 тыс. руб. В Екатеринбурге профессионалы банков ждут — 104 тыс. руб. Москва оказалась лишь на третьем месте с зарплатными ожиданиями 101 тыс. рублей. 95 тыс. рублей ожидают получать специалисты банковской сферы в Санкт-Петербурге, и 92 тыс. руб — в Сочи.