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Россияне назвали города с лучшей зарплатой в их сфере

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Москва стала лидером, по зарплатным ожиданиям россиян. 86% участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице, следует их данных исследования сервиса «Работа.ру» (есть у РБК).

На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург (29%), следом идет Новосибирск (7%). Пятерку городов, в которых россияне ожидают высоких зарплат в своей сфере, замыкают Екатеринбург (7%) и Казань (6%).

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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Авторы исследования отмечают, что Москва лидирует не во всех отраслях. Так, в сфере ресторанов и кафе на первом месте Сочи. Средние зарплатные ожидания там составляют 68 тыс. руб. Второе место делят Казань и Москва — там соискатели ожидают получать около 65 тыс. руб. От работы в кафе в Ростове-на-Дону ждут зарплату в среднем 62 тыс. руб. В Петербурге соискатели рассчитывают на зарплатное предложение около 46 тыс. руб. Пятерку закрывает Волгоград, где планируют получать зарплату 45 тыс. руб.

Новосибирск стал лидером в области ожиданий от банковской, финансовой и инвестиционной сферах. Профессионалы этой сфера ждут, что в этом городе им предложат наибольшую зарплату — около 110 тыс. руб. В Екатеринбурге профессионалы банков ждут — 104 тыс. руб. Москва оказалась лишь на третьем месте с зарплатными ожиданиями 101 тыс. рублей. 95 тыс. рублей ожидают получать специалисты банковской сферы в Санкт-Петербурге, и 92 тыс. руб — в Сочи.

Жители Санкт-Петербурга считают, что наилучшие зарплаты можно получить в сфере образования — около 77 тыс. рублей, а также в сфере транспорта и логистики — 102 тыс. руб. В свою очередь, в Краснодаре самые высокие зарплаты соискатели планируют получить в сфере строительства — в среднем 124 тыс. руб. В Красноярске по мнению жителей России, лучшие зарплаты в сфере производства и промышленности — 116 тыс. руб.

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По данным исследования, Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям в сфере IT. Специалисты этой области ожидают, что в столице они будут получать в среднем 126 тыс. руб. В области маркетинга, PR и СМИ также лидирует Москва — соискатели ждут от работодателей в среднем 123 тыс. руб в месяц. По зарплатным ожиданиям в области медицины снова на первом месте оказалась Москва — в среднем там рассчитывают на 82 тыс. руб, указывают эксперты.

Исследование проводилось во всей федеральных округах России, всего в опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее консалтинговая компания PwC провела исследование согласно которому
64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб. По данным исследователей, в России основной спрос на фриланс формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн руб. и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд руб.

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