Мадуро предъявил ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил ЕС отказом от какого-либо диалога в случае продолжения санкционной политики, сообщает Venezolana de Televisión.

«У Венесуэлы есть свое достоинство, и она знает, как отвечать на нападки, откуда бы они не исходили», — заявил венесуэльский лидер.

Он отметил, что Каракас хотел бы, чтобы отношения с Евросоюзом были лучше, однако не согласен с тем, что «кто-то приходит, чтобы нападать, оскорблять, вводить санкции» против венесуэльцев. «Мы ни от кого это не потерпим», — заявил Мадуро.

22 февраля ЕС ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Под них попали 19 официальных лиц, включая президента Национального избирательного совета (НИС) Индиру Альфонсо, вице-президента совета Леонардо Моралеса, главу Стратегического оперативного командования Вооруженных сил адмирала Ремихио Себальоса Ичасо, а также членов Национальной ассамблеи и судей. В ответ на это власти Венесуэлы 24 февраля объявила посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.