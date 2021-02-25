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Мадуро предъявил ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил ЕС отказом от какого-либо диалога в случае продолжения санкционной политики, сообщает Venezolana de Televisión.

«У Венесуэлы есть свое достоинство, и она знает, как отвечать на нападки, откуда бы они не исходили», — заявил венесуэльский лидер.

Он отметил, что Каракас хотел бы, чтобы отношения с Евросоюзом были лучше, однако не согласен с тем, что «кто-то приходит, чтобы нападать, оскорблять, вводить санкции» против венесуэльцев. «Мы ни от кого это не потерпим», — заявил Мадуро.

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22 февраля ЕС ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Под них попали 19 официальных лиц, включая президента Национального избирательного совета (НИС) Индиру Альфонсо, вице-президента совета Леонардо Моралеса, главу Стратегического оперативного командования Вооруженных сил адмирала Ремихио Себальоса Ичасо, а также членов Национальной ассамблеи и судей. В ответ на это власти Венесуэлы 24 февраля объявила посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

Брюссель выразил сожаление в связи с решением Венесуэлы о высылке дипломата и призвал его пересмотреть. По мнению европейской стороны, подобные действия Каракаса приведут лишь к еще большей изоляции страны.

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