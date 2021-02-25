ЕС предупредил Венесуэлу о еще большей изоляции в случае высылки посла

Европейский союз призвал Венесуэлу пересмотреть решение о высылке из страны главы представительства ЕС, так как это, по мнению Брюсселя, приведет лишь к «дальнейшей международной изоляции», сообщается на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

«ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу представительства ЕС в стране персоной нон грата», — говорится в сообщении.

В европейской дипломатической службе назвали диалог условием преодоления Каракасом нынешнего кризиса. Однако действия венесуэльских властей подрывают все усилия, заявили там.

Венесуэла 24 февраля заявила о решении объявить посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата. Дипломат должна покинуть южноамериканскую страну в течение 72 часов. Такое решение принял президент Николас Мадуро.