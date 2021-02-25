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Политика ,  
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ЕС предупредил Венесуэлу о еще большей изоляции в случае высылки посла

Европейский союз призвал Венесуэлу пересмотреть решение о высылке из страны главы представительства ЕС, так как это, по мнению Брюсселя, приведет лишь к «дальнейшей международной изоляции», сообщается на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

«ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу представительства ЕС в стране персоной нон грата», — говорится в сообщении.

В европейской дипломатической службе назвали диалог условием преодоления Каракасом нынешнего кризиса. Однако действия венесуэльских властей подрывают все усилия, заявили там.

Венесуэла назвала «агрессией» санкции США в отношении Мадуро
Политика
Николас Мадуро

Венесуэла 24 февраля заявила о решении объявить посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата. Дипломат должна покинуть южноамериканскую страну в течение 72 часов. Такое решение принял президент Николас Мадуро.

Оно последовало после того, как Брюссель 22 февраля ввел новые санкции против венесуэльских чиновников. Под ограничения попали 19 официальных лиц, в том числе президент Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-президент совета Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи. Всего в списке в настоящее время значатся 55 человек.

Летом прошлого года Мадуро уже пытался выслать европейского посла после очередных санкций Евросоюза. Впоследствии Каракас отменил свое решение.

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