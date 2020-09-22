Венесуэла назвала «агрессией» санкции США в отношении Мадуро

Новые санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это агрессия со стороны США, сообщили в МИД южноамериканской республики.

«Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом новую агрессию со стороны правительства США, которое объявило без каких-либо оснований односторонние санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро» — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В венесуэльском МИДе добавили, что Вашингтон ввел санкции в ходе «непрерывной кампании агрессии против Ирана, Венесуэлы и против всей многосторонней системы ООН».

Также в дипведомстве отметили, что США не могут помешать Венесуэле выстраивать торговые и экономические отношения с Ираном и любым другим государством.