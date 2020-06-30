Мадуро дал представителю ЕС в Венесуэле 72 часа на отъезд из страны

Глава представительства Евросоюза в Венесуэле должна покинуть страну после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television, трансляция опубликована в Twitter.

«Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле», — сказал Мадуро.

29 июня Совет Евросоюза расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции. Как сообщается в заявлении Совета ЕС, такое решение принято из-за роли этих людей «в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле». Таким образом, в санкционном списке теперь находятся 36 должностных лиц Венесуэлы. Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов.