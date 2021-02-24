У задержанного в метро Москвы мужчины нашли гранаты для страйкбола

Полицейские задержали мужчину, из-за которого была закрыта станция московского метро «Славянский бульвар», при нем были гранаты для страйкбола. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

«Мужчина был задержан, а гранаты оказались для игры в страйкбол. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Twitter-аккаунте столичного метрополитена сообщается, что станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии в настоящее время открыли для входа и выхода после инцидента с пассажиром. «Поезда останавливаются на станции в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Вечером 24 февраля станция «Славянский бульвар» синей ветки была временно закрыта, а поезда не останавливались на ней по требованию полиции.