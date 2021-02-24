Станцию «Славянский бульвар» метро Москвы временно закрыли

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на вход и выход. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

«Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее столичный дептранс передал, что по требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки.

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РБК обратился за комментарием в УВД на Московском метрополитене и пресс-службу Московского метрополитена.