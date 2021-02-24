Станцию «Славянский бульвар» метро Москвы временно закрыли
В Москве станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на вход и выход. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.
«Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее столичный дептранс передал, что по требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки.
РБК обратился за комментарием в УВД на Московском метрополитене и пресс-службу Московского метрополитена.