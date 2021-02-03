Московское метро отсудило ₽62 тыс. у пассажира за сбой в движении поездов

Фото: DtRoad / Telegram

Московское метро отсудило 62 тыс. руб. у мужчины, который сорвал график движения поездов. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Инцидент случился осенью 2020 года. Тогда пассажир, дойдя до конца платформы на станции метро «Новоясеневская», перелез через торцевую дверь на мостик в тоннель навстречу поезду. Поезд задел его зеркалом, серьезных травм он не получил.

Тем не менее метрополитену пришлось в экстренном порядке обесточить контактный рельс. Из-за этого на южном участке Калужско-Рижской линии проехало на четыре поезда меньше, чем было запланировано, уточняет департамент транспорта. Пассажирам пришлось долго ждать, график был сорван. Это стало основанием для подачи иска к пассажиру.

В конце января пассажир упал на рельсы на станции метро «Сухаревская» Калужско-Рижской линии. Из-за этого машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Пассажира быстро подняли на платформу. РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, сообщал, что речь шла о женщине, которая чересчур близко подошла к краю платформы.