Общество , 24 фев, 21:09
0
Человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД
Человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, в связи с чем движение затруднено. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram.
«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 км», — уточнили в департаменте.
Сейчас уточняются детали происшествия.
17 февраля движение на МКАД было затруднено на протяжении 5 км, после того как столкнулись два грузовика. Один из них после столкновения заехал на отбойник и застрял. Для того чтобы снять автомобиль, потребовалась помощь автокрана.