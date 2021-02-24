Человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Человек спрыгнул с эстакады Щелковского шоссе на МКАД, в связи с чем движение затруднено. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram.

«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 км», — уточнили в департаменте.

Сейчас уточняются детали происшествия.

17 февраля движение на МКАД было затруднено на протяжении 5 км, после того как столкнулись два грузовика. Один из них после столкновения заехал на отбойник и застрял. Для того чтобы снять автомобиль, потребовалась помощь автокрана.