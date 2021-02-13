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Полиция объяснила визит силовиков в село в Дагестане

Фото: akam.ulubiev / Instagram
Фото: akam.ulubiev / Instagram

Полиция прибыла в поселок Тарки Советского района Махачкалы, чтобы провести оперативно-профилактические мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Дагестану в Instagram.

«Для выяснения причин происходящего к полицейским вышла группа местных жителей. После проведения разъяснительной беседы, все собравшиеся разошлись», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что несколько молодых людей попытались спровоцировать беспорядки. Их доставили в отделении полиции для последующего разбирательства.

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Ранее издание «Черновик» сообщило, что в селе Тарки были замечены подразделения ОМОН. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек, трех из них доставили в отделение, но двух позже отпустили. Местные жители связывают визит силовиков с убийством Вали Абдурагимов и бойца ММА Керима Хайруллаева в январе, пишет издание.

Как сообщает газета «Аргументы и факты», Вали Абдурагимов был убит 3 января на склоне горы Тарки-Тау. На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве местного жителя, не указывая имени убитого. По версии следствия, злоумышленник выстрелил 23-летнему мужчине в голову из гладкоствольного оружия, потерпевший скончался на месте.

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Абдурагимов обвинял жителя Тарков, бывшего оперативника Уллубия Амирова и его родственников в причастности к распространению наркотиков, пишет «Медиазона». Через несколько дней после убийства Абдурагимова жители села устроили народный сход, завязалась драка, в ней получил ножевое ранение и погиб местный житель, писала со ссылкой на источник «Аргументы и факты». Погибшим был Хайруллаев, возбуждено дело об убийстве, говорил старший помощник руководителя следственного управления по региону Расул Темирбеков.

11 февраля суд в Махачкале арестовал Уллубия Амирова в рамках дела по ч.2 ст. 228 (незаконные приобретение, перевозка, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств в крупном размере).

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