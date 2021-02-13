Полиция объяснила визит силовиков в село в Дагестане

Фото: akam.ulubiev / Instagram

Полиция прибыла в поселок Тарки Советского района Махачкалы, чтобы провести оперативно-профилактические мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Дагестану в Instagram.

«Для выяснения причин происходящего к полицейским вышла группа местных жителей. После проведения разъяснительной беседы, все собравшиеся разошлись», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что несколько молодых людей попытались спровоцировать беспорядки. Их доставили в отделении полиции для последующего разбирательства.

РБК направил запрос в администрацию внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.